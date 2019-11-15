Агент Комличенко: Петржела — пенсионер, который срывает злость на окружающих
Чешский агент Виктор Коларж, представляющий интересы форварда клуба «Млада-Болеслав» Николая Комличенко, прокомментировал высказывание Властимила Петржелы. Ранее Петржела заявил, что не считает Комличенко сильным нападающим.
«Властимил Петржела — это престарелый пенсионер. Невостребованный и никому не нужный. Поэтому нет ничего удивительного в том, что человек срывает свою злость на окружающих. А что касается Комличенко, то за него говорят не оценки Петржелы, а голы, которые он не первый год десятками забивает в Чехии», — сказал Коларж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
За время выступления в Чехии за «Слован» из Либереца и «Млада-Болеслав» 24-летний Комличенко забил 52 мяча и сделал 13 голевых передач.
Петржела: Комличенко мне очень не нравится. Он не может конкурировать с Дзюбой
- 15 ноября 2019
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