Выиграй подписку на матчи английской Премьер-лиги!
«PRO Английский футбол» в своём телеграм-канале повторно запускает розыгрыш призов. В последнем розыгрыше участвовали более 1000 человек. Поэтому было решено провести ещё один.
В АПЛ осталось позади 12 туров из 38 и уже определились четыре претендента на чемпионство: «Ливерпуль», «Лестер», «Челси» и «Манчестер Сити». Сможет ли команда Клоппа сохранить лидерство? А может быть, нас ждёт очередная сенсация от «Лестера»?
Хочешь иметь доступ к просмотру всех матчей самой популярной футбольной лиги мира? Будь подписчиком нашего канала и участвуй в розыгрыше сезонной подписки на матчи АПЛ.
Для участия нужно подписаться на канал, нажать на кнопку «Участвовать!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.
- 15 ноября 2019
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