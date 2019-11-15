Судья Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ

Президент РФС Александр Дюков поделился мыслями о работе судьи Михаила Вилкова, а также сообщил о его отстранении от матчей чемпионата России.



«По поводу Вилкова могу сказать, что ключевые ошибки – они не только у него. Если же брать матч «Зенит» – ЦСКА, то Егоров поставил Вилкову положительную оценку. Я с ней не согласен, потому что в начале матча произошёл эпизод, когда не была показано жёлтая или красная на выбор, но карточка. Что касается VAR, то он поступил абсолютно правильно. Если бы он был уверен, что это чистая красная, то видеоассистент должен был вмешаться. В таких случаях VAR не применяют – это рекомендация ФИФА. Мнения разделились.



В ходе матча было ещё несколько эпизодов с судейством Вилкова. Что касается эпизода с Бийолом, то это чистая жёлтая карточка, по всем рекомендациям это так. Но, учитывая эпизод с Азмуном и Обляковым, принято решение об отстранении Вилкова, в следующих турах он работать не будет», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«После тура мне позвонили Галицкий и Кикнадзе». Егоров – о судейских ошибках Время на исправление ситуации – до конца года.