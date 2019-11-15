Алаев: ситуация с новой формой сборной России – обоюдная вина РФС и adidas

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев дал комментарий по поводу ситуации с новой формой национальной команды.

«Мы просили adidas изменить рукава ещё в сентябре. Мы начали дискуссию о том, чтобы вернуть символику, но окончательного варианта не было. Что получилось – это обоюдная вина: наша и adidas. Но мы будем стараться решить проблему, потому что сотрудничаем 12 лет. Презентация – тоже наша обоюдная ошибка. Плюс те варианты, которые мы рассматривали на эскизах, они были немного другого качества. Когда мы увидели реакцию СМИ и фанатов, то поняли, что в ситуацию надо вмешиваться. Мы надеемся, что adidas сделает нам эксклюзивную форму. Ничего критичного не произошло, у нас есть время, чтобы исправить ситуацию», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Также президент РФС Александр Дюков высказался об этой ситуации: «Речь не идет о разрыве контракта с «Адидасом». Но когда контракт закончится, то мы проведём конкурс, где дадим шанс в том числе и российским компаниям».