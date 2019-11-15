Россия U21 — Латвия U21: онлайн-трансляция матча отбора Евро начнётся в 18:00
Сегодня, 15 ноября, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону состоится матч 5-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года среди команд U21 между сборными России и Латвии. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
После четырёх туров сборная России занимает второе место в группе 5, набрав 8 очков и на 2 очка отставая от лидера — команды Польши. Латвия (2) располагается на последней, шестой строчке.
В предыдущих матчах отбора Евро россияне одержали две победы и дважды сыграли вничью. Латвийцы же потерпели два поражения и дважды поделили очки с соперниками.
Расписание матчей квалификационного раунда чемпионата Европы 2021 года. Турнирная таблица групп.
- 15 ноября 2019
-
16:15
-
16:14
-
16:13
-
15:50
-
15:46
-
15:22
-
15:17
-
15:02
-
15:00
-
14:48
-
14:40
-
14:38
-
14:28
-
14:17
-
13:59
-
13:50
-
13:49
-
13:45
-
13:37
-
13:34
-
13:20
-
13:14
-
13:12
-
12:43
-
12:38
-
12:19
-
12:17
-
11:59
-
11:57
-
11:52
-
11:49
-
11:40
-
11:25
-
11:10
-
10:38
Партнерский контент