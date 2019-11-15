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Россия U21 — Латвия U21: онлайн-трансляция матча отбора Евро начнётся в 18:00

Россия U21 — Латвия U21: онлайн-трансляция матча отбора Евро начнётся в 18:00
Футбол / Сборная России 0

Сегодня, 15 ноября, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону состоится матч 5-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года среди команд U21 между сборными России и Латвии. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После четырёх туров сборная России занимает второе место в группе 5, набрав 8 очков и на 2 очка отставая от лидера — команды Польши. Латвия (2) располагается на последней, шестой строчке.

В предыдущих матчах отбора Евро россияне одержали две победы и дважды сыграли вничью. Латвийцы же потерпели два поражения и дважды поделили очки с соперниками.

Расписание матчей квалификационного раунда чемпионата Европы 2021 года. Турнирная таблица групп.

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