Источник: Почеттино остался недоволен фактом, что «Тоттенхэм» не купил Коутиньо

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино остался недоволен тем фактом, что клуб не смог подписать его бывшего подопечного, ныне выступающего на правах аренды за «Баварию» Филиппе Коутиньо, который нуждался в смене клуба минувшим летом. Об этом сообщает The Sun.

В летнее трансферное окно было много слухов о том, что бразилец может покинуть «Барселону». Им интересовались многие клубы, в том числе и английский «Тоттенхэм». Маурисио Почеттино хотел пригласить в клуб 27-летнего полузащитника, так как ранее уже тренировал его в «Эспаньоле» в 2012 году. Как сообщает источник, Почеттино остался недоволен тем, что Коутиньо решил выбрать «Баварию». Отмечается, что аргентинский специалист не раз говорил, что «Тоттенхэму» нужны большие траты для укрепления состава

Английский клуб в настоящее время занимает 14-е место в чемпионате Англии, набрав всего 14 очков в 12 турах Премьер-лиги.