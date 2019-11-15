РФС предложил Черчесову новый контракт

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о переговорах с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым относительно возможного продления сотрудничества.



«Мы сделали Черчесову новое предложение исходя из успехов сборной. Наше предложение находится на рассмотрении у Станислава Саламовича», — приводит слова Дюкова Sport24.



Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда выступила на домашнем чемпионате мира в 2018 году, где добилась лучшего результата в своей истории, добравшись до стадии 1/4 финала. Выйти в следующий раунд команда не сумела, уступив будущему финалисту турнира Хорватии в серии пенальти.



Также сборная России досрочно гарантировала себе участие в чемпионате Европы 2020 года.

Черчесов прокомментировал тему Акинфеева. Они не общались больше месяца На пресс-конференции Станислава Черчесова и Артёма Дзюбы мы узнали, что Александр Головин не сыграет с Бельгией.