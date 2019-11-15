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РФС предложил Черчесову новый контракт

РФС предложил Черчесову новый контракт
РФС предложил Черчесову новый контракт
Футбол / Сборная России 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о переговорах с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым относительно возможного продления сотрудничества.

«Мы сделали Черчесову новое предложение исходя из успехов сборной. Наше предложение находится на рассмотрении у Станислава Саламовича», — приводит слова Дюкова Sport24.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда выступила на домашнем чемпионате мира в 2018 году, где добилась лучшего результата в своей истории, добравшись до стадии 1/4 финала. Выйти в следующий раунд команда не сумела, уступив будущему финалисту турнира Хорватии в серии пенальти.

Также сборная России досрочно гарантировала себе участие в чемпионате Европы 2020 года.

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