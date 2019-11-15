Р. Гусев — о Бакаеве: в сборной России есть более сильные полузащитники

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Зелимхане Бакаеве и его возможном участии в матчах за национальную команду.
«Мне кажется, что есть более сильные футболисты в этой линии, чем Бакаев. И Саша Головин, и братья Миранчуки, и Ильзат Ахметов. Хотя я не знаю того, что знает главный тренер. Это его прерогатива — определять состав по состоянию футболистов», — приводит слова Гусева Гусев RT.
Матч сборных России и Бельгии состоится завтра, 16 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. 19 ноября россияне проведут гостевую встречу со сборной Сан-Марино. Матч пройдёт в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск.
Россия, набрав 21 очко, занимает второе место в группе I. Бельгия с 24 очками в активе располагается на первом месте.
Расписание матчей чемпионата Европы по футболу—2020.
- 15 ноября 2019
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