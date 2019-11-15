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Апелляция «Манчестер Сити» по делу о финансовом фэйр-плей отклонена

Апелляция «Манчестер Сити» по делу о финансовом фэйр-плей отклонена
Футбол / Англия 0

Спортивный арбитражный суд (CAS) объяснил, почему отклонил апелляцию «Манчестер Сити» по делу о нарушении финансового фэйр-плей.

«Манчестер Сити» может грозить запрет на участие в Лиге чемпионов, так как ранее клуб предоставил недостоверную информацию при разрешении предыдущего дела о нарушении правил финансового фэйр-плей в 2014 году. Данное дело будет рассматривать судебная палата УЕФА.

Клуб обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой прекратить дело, но получил отказ.

«Комиссия CAS определила, что апелляция «Манчестер Сити» является неприемлемой, так как «апелляция на решение федерации, ассоциации или органа, связанного со спортом, может быть подана в CAS, если апеллянт исчерпал доступные ему средства правовой защиты в соответствии с положениями или нормативными актами этого органа» — сообщается в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда.

Источник: «Манчестер Сити» не будет исключён из Лиги чемпионов за нарушения ФФП
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