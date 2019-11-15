Бразилия — Аргентина: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 15 ноября в 20:00
Сегодня, 15 ноября, на стадионе в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится товарищеский матч между сборными Бразилии и Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу южноамериканских команд обслужит бригада арбитров во главе с Мэттом Конгером из Новой Зеландии.
Бразилия и Аргентина ранее встречались 116 раз. Преимущество по количеству побед на стороне бразильцев – 47. Аргентинцы, в свою очередь, оказывались сильнее соперника 43 раза. Ещё 26 матчей этих команд завершились ничьей.
В нынешнюю международную паузу Бразилии также предстоит сыграть с Южной Кореей. Аргентина встретится с Уругваем. Матчи состоятся 19 и 18 ноября соответственно.
Сборная Бразилии однажды сбежала с поля до финального свистка. От страха
Это случилось в финале, в матче со сборной Аргентины.
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