«Сочи» и «Динамо» сыграют без зрителей. Трансляции матча не будет

Завтра, 16 ноября, футбольный клуб «Сочи» проведёт товарищеский матч с московским «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи, начало — в 12:30 мск.

Как сообщила пресс-служба «Сочи», матч пройдёт без зрителей. Кроме того, не будет вестись онлайн-трансляция игры.

«Матч с «Динамо» пройдёт на стадионе «Фишт». Без зрителей. По договорённости между командами трансляции не будет. После матча будет небольшой обзор», — говорится в сообщении «Сочи» на странице клуба в «Твиттере».

«Динамо», набрав 18 очков в 16 встречах, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Сочи» (13) — последнее, 16-е.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».