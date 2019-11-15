Хусаинов: всё давно шло к отстранению Вилкова. Раньше его просто терпели

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал решение Российского футбольного союза отстранить судью Михаила Вилкова от работы на матчах Премьер-Лиги.
«Всё давно шло к отстранению Вилкова. Раньше и футбольные клубы, и президент РФС просто терпели. Решение давно назревало. Политическое решение должно было быть.
Невозможно развивать судейское ремесло, не развивая футбол в целом. Ребята, которые раньше выходили на футбольное поле, получали некачественное футбольное образование. С одной стороны, ошибки естественны, но с другой ошибка ошибке — рознь. Когда она чисто человеческая: не добежал, не досмотрел- это одна ситуация, а другая — когда арбитр видит и принимает несправедливое решение, видя в какой футболке футболист и в каком клубе играет. Вот это свидетельствует о том, что он нарушает профессиональную судейскую этику. Арбитр потом вызывает недовольство у болельщиков.
В качественном судействе должны быть заинтересованы футболисты. Привыкая к некачественному судейству в национальном чемпионате, футболисты выходят на матчи в еврокубках и нарушают правила, не задумываясь о том, что в этой ситуации будет нарушение. Своими неправильными судейскими решения арбитры тормозят развитие российского футбола.
Вилков — недостаточно квалифицированный судья. Те ошибки, которые он совершает, повторяются. Они свидетельствуют о том, что он о них знает и думает о тех, к кому их надо применять. Самый большой грех случается, когда арбитр вмешивается в ход игры, а потом ещё и в результат. Умышленное вмешательство не красит нашу судейскую команду», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Хасановым.
- 15 ноября 2019
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