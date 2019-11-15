Саа: были случаи, когда ван Нистелрой доводил Роналду до слёз

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа поделился воспоминаниями о выступлении за клуб с экс-партнёрами по атаке Рудом ван Нистелроем и Криштиану Роналду.



«Руд всегда хорошо со мной общался. Возможно, ему не нравились решения тренера, но у него никогда не было проблем со мной. Он был одержим голами, и я уважаю это. Я знаю, что некоторые считают, что я подтолкнул его к уходу из клуба, но это полная чушь. Ван Нистелрой был великолепным игроком, но у него были проблемы с тренером. Возможно, наставник считал, что я достаточно хорош, чтобы заменить Руда, но я также мог играть с ним вместе.



Руд относился к тому типу игроков, что хотят получать все передачи. И иногда тренеру было нелегко справляться с этим качеством, поскольку в то время нужно было развивать Роналду и Руни. Доводил ли Руд Криштиану до слёз? Да, такие случаи были. Кажется, их отношения закончились конфликтом, когда отец Роналду скончался. Это был не лучший момент. Такое случается, когда сталкиваются два игрока с сильным характером, но я уверен, что Руд сожалеет о некоторых своих словах.



Что касается Криштиану, он был настоящим зверем. Не уверен, что его можно было назвать человеком. Ещё когда ему было 18 или 19 лет, было видно, что этот парень ненормальный. Футболисты, у которых есть всё для звёздной карьеры, осознают, что таланта недостаточно и нужно работать усерднее других. Лучшие теннисисты не бьют по мячу лучше, чем остальные. Они просто усерднее работают. И Криштиану делал это», — цитирует Саа FourFourTwo.