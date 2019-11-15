Хохлов — кандидат на пост тренера «Сочи» в случае отставки Точилина

Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера «Сочи» в случае отставки Александра Точилина является бывший наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов.

В нынешнем сезоне «Сочи» набрал 13 очков в 16 матчах Российской Премьер-Лиги. «Барсы» сейчас занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата.

Точилин работает в «Сочи» с 2018 года. В минувшей кампании команда под его руководством финишировала на втором месте в Футбольной национальной лиге.

Хохлов начал этот сезон в «Динамо». 43-летний специалист был отправлен в отставку после 12-го тура, когда его команда потерпела третье поражение подряд и увеличила серию без побед до пяти встреч.

Календарь матчей РПЛ доступен на «Чемпионате».