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Лёв: сборная Германии не является фаворитом Евро-2020

Лёв: сборная Германии не является фаворитом Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв не считает, что его команда будет одним из главных фаворитов на победу на чемпионате Европы — 2020.

«На сегодняшний день у нас очень талантливая, амбициозная, голодная команда с большим потенциалом, сопоставимым со сборной, которая у нас была на чемпионате мира 2010 года. Но мы не будем в числе абсолютных фаворитов. Для этого многим игрокам нужно продолжать развиваться. Мы работаем над этим.

Национальные команды Франции и Англии годами выступают с одними и теми же футболистами. Ещё есть Нидерланды, Испания. Бороться за победу на чемпионате Европы будет невероятно сложно. Но наши парни действительно хороши, у нас хорошая база», — приводит слова 59-летнего специалиста Goal.

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