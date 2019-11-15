Лёв: сборная Германии не является фаворитом Евро-2020
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв не считает, что его команда будет одним из главных фаворитов на победу на чемпионате Европы — 2020.
«На сегодняшний день у нас очень талантливая, амбициозная, голодная команда с большим потенциалом, сопоставимым со сборной, которая у нас была на чемпионате мира 2010 года. Но мы не будем в числе абсолютных фаворитов. Для этого многим игрокам нужно продолжать развиваться. Мы работаем над этим.
Национальные команды Франции и Англии годами выступают с одними и теми же футболистами. Ещё есть Нидерланды, Испания. Бороться за победу на чемпионате Европы будет невероятно сложно. Но наши парни действительно хороши, у нас хорошая база», — приводит слова 59-летнего специалиста Goal.
Сборная Германии не поедет в страны, где ущемляют права женщин. Что?
Такое решение единогласно принял Немецкий футбольный союз.
- 15 ноября 2019
-
19:16
-
19:11
-
19:04
-
18:46
-
18:40
-
18:33
-
18:31
-
17:58
-
17:44
-
17:40
-
17:39
-
17:25
-
17:00
-
16:41
-
16:37
-
16:15
-
16:14
-
16:13
-
15:50
-
15:46
-
15:22
-
15:17
-
15:02
-
15:00
-
14:48
-
14:40
-
14:38
-
14:28
-
14:17
-
13:59
-
13:50
-
13:49
-
13:45
-
13:37
-
13:34
Партнерский контент