Лукаку: хотим победить Россию, а не просто хорошо провести время

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой России.

«Больше всего из матчей чемпионата мира — 2018, состоявшихся в Санкт-Петербурге, мне запомнилась игра с Англией. Мы боролись за медали и выиграли их.

Опасался ли я расизма в Италии, когда ехал в «Интер»? Мне действительно очень хорошо в Италии как играть, так и жить. Но расизм – это то, с чем должна бороться ФИФА. Не просто говорить на эту тему, а действительно что-то делать.



Мы собираемся играть завтра так, словно это очень важная игра. Хотим победить, а не просто хорошо провести время в России. Знаю, что хозяева будут очень мотивированны, так что нас ждёт серьёзный матч", — передаёт слова Лукаку корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.