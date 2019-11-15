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Лукаку: хотим победить Россию, а не просто хорошо провести время

Лукаку: хотим победить Россию, а не просто хорошо провести время
Футбол / Евро-2020 0

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой России.

«Больше всего из матчей чемпионата мира — 2018, состоявшихся в Санкт-Петербурге, мне запомнилась игра с Англией. Мы боролись за медали и выиграли их.

Опасался ли я расизма в Италии, когда ехал в «Интер»? Мне действительно очень хорошо в Италии как играть, так и жить. Но расизм – это то, с чем должна бороться ФИФА. Не просто говорить на эту тему, а действительно что-то делать.

Мы собираемся играть завтра так, словно это очень важная игра. Хотим победить, а не просто хорошо провести время в России. Знаю, что хозяева будут очень мотивированны, так что нас ждёт серьёзный матч", — передаёт слова Лукаку корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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