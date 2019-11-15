Мартинес: сборная России растёт

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от выездного матча 9-го тура отбора Евро-2020 с национальной командой России, который состоится в Санкт-Петербурге завтра, 16 ноября.
«Томас Вермален тренировался вчера и сегодня. У него были некоторые проблемы. Примем решение, сыграет ли он.
В международном футболе не нужно принимать всё как само собой разумеющееся. Для нас завтра не финальная игра, как и для России. Наш соперник растёт. У хозяев будет большая поддержка, но и мы будем играть на победу.
Юри Тилеманс — игрок с уникальными качествами. Молодой, но при этом с большим опытом. Он был готов развиваться и пробовать что-то новое, поэтому переехал из Франции в Англию.
Стадион в Санкт-Петербурге навевает воспоминания о чемпионате мира, о наших результатах. Но впереди ещё много того, что мы хотим сделать. Наша команда набирается опыта.
Есть небольшие проблемы с центральными защитниками, но для нас это новые возможности. Наша команда больше чем 11 человек. Есть люди, которые готовы заменить ведущих защитников. По ходу отборочного цикла нам приходились использовать в обороне центрхавов. Я не сомневаюсь, что ребята хорошо проведут сложный матч с Россией», — передаёт слова Мартинеса корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 15 ноября 2019
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