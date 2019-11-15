Лукаку: я мог бы поиграть в России. Промес хорошо отзывался об РПЛ

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку не исключил вероятности своего перехода в один из российских клубов.

«Я мог бы когда-нибудь поиграть в чемпионате России. Почему бы и нет? Промес из «Спартака» часто рассказывал мне о чемпионате России. Он хорошо отзывался о вашей лиге», — передаёт слова Лукаку корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Лукаку перешёл в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 65 млн. В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в 12 матчах итальянского национального чемпионата (11 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей (три — с пенальти). Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.