Сборная России обыграла Латвию в матче отбора Евро-2021 U21
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2021 U21 сборная России принимала Латвию. Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал российский защитник Игорь Дивеев, отправивший мяч в ворота соперника на 9-й минуте. В середине первого тайма с поля был удалён латвийский защитник Даниэль Балодис. На 65-й минуте преимущество хозяев увеличил хавбек Наиль Умяров.
Сборная России, набрав 11 очков, возглавляет турнирную таблицу группы 5 отбора Евро-2021, Латвия (2) занимает последнее, 6-е место.
В 6-м туре квалификации чемпионата Европы российские футболисты сыграют с сербами. Встреча состоится в Нише на стадионе «Чаир» 19 ноября, начало — в 21:00 мск.
U21 ЧЕ-2021. Группа 5. 5-й тур
15 ноября 2019, пятница. 18:00 МСК
Россия U21
Окончен
2 : 0
Латвия U21
1:0 Дивеев – 9' 2:0 Умяров – 65'
Удаления: нет / Балодис – 28'
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