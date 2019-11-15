Сборная России обыграла Латвию в матче отбора Евро-2021 U21

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2021 U21 сборная России принимала Латвию. Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал российский защитник Игорь Дивеев, отправивший мяч в ворота соперника на 9-й минуте. В середине первого тайма с поля был удалён латвийский защитник Даниэль Балодис. На 65-й минуте преимущество хозяев увеличил хавбек Наиль Умяров.

Сборная России, набрав 11 очков, возглавляет турнирную таблицу группы 5 отбора Евро-2021, Латвия (2) занимает последнее, 6-е место.

В 6-м туре квалификации чемпионата Европы российские футболисты сыграют с сербами. Встреча состоится в Нише на стадионе «Чаир» 19 ноября, начало — в 21:00 мск.