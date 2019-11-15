«Урал» обыграл кипрский «Пафос», забив два гола за минуту

Екатеринбургский «Урал» в матче товарищеского турнира Korantina Homes Cup обыграл кипрский «Пафос» со счётом 2:1.

Россияне пропустили гол в первом тайме, но во второй половине одержали победу благодаря голам Юрия Бавина и Владимира Ильина в течение одной минуты.

Следующий матч на турнире «Урал» проведёт 17 ноября с победителем встречи «Рига» — «Родина».

«Пафос» (Кипр) – «Урал» (Россия) — 1:2 (1:0)

Голы «Урала»: Бавин, 68, Ильин, 69.



«Урал»: Годзюр (Мамин Ал., 46), Шанбиев (Бевеев, 56), Насыров, Бумаль (Фидлер, 56), Бавин, Димитров (Магомадов, 56), Егорычев (Щербаков, 56), Кухарчик (Шаболин, 75), Ильин и 2 игрока на просмотре.

«Урал», набрав 19 очков в 16 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.