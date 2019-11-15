«Урал» обыграл кипрский «Пафос», забив два гола за минуту
Екатеринбургский «Урал» в матче товарищеского турнира Korantina Homes Cup обыграл кипрский «Пафос» со счётом 2:1.
Россияне пропустили гол в первом тайме, но во второй половине одержали победу благодаря голам Юрия Бавина и Владимира Ильина в течение одной минуты.
Следующий матч на турнире «Урал» проведёт 17 ноября с победителем встречи «Рига» — «Родина».
«Пафос» (Кипр) – «Урал» (Россия) — 1:2 (1:0)
Голы «Урала»: Бавин, 68, Ильин, 69.
«Урал»: Годзюр (Мамин Ал., 46), Шанбиев (Бевеев, 56), Насыров, Бумаль (Фидлер, 56), Бавин, Димитров (Магомадов, 56), Егорычев (Щербаков, 56), Кухарчик (Шаболин, 75), Ильин и 2 игрока на просмотре.
«Урал», набрав 19 очков в 16 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
«Ахмат» и «Урал» поделили очки в матче чемпионата России
- 15 ноября 2019
-
20:51
-
20:37
-
20:35
-
20:15
-
20:10
-
19:54
-
19:53
-
19:44
-
19:42
-
19:28
-
19:16
-
19:11
-
19:04
-
18:46
-
18:40
-
18:33
-
18:31
-
17:58
-
17:44
-
17:40
-
17:39
-
17:25
-
17:00
-
16:41
-
16:37
-
16:15
-
16:14
-
16:13
-
15:50
-
15:46
-
15:22
-
15:17
-
15:02
-
15:00
-
14:48
Партнерский контент