Босния — Италия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 15 ноября в 22:45
Сегодня, 15 ноября, состоится матч 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Боснии и Герцеговины и Италии. Встреча пройдёт на стадионе «Билино Поле» в Зенице, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина — Италия.
Обслужит встречу бригада арбитров из Швейцарии во главе с Сандро Шерером. Ему будут ассистировать Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Резервный рефери — Ален Бьери.
После восьми туров сборная Италии, набрав 24 очка, возглавляет турнирную таблицу группы J квалификации чемпионата Европы. Босния и Герцеговина (10) — на 4-м месте.
Расписание матчей чемпионата Европы по футболу 2020
- 15 ноября 2019
-
22:08
-
21:50
-
21:48
-
21:36
-
21:15
-
20:57
-
20:51
-
20:37
-
20:35
-
20:15
-
20:10
-
19:54
-
19:53
-
19:44
-
19:42
-
19:28
-
19:16
-
19:11
-
19:04
-
18:46
-
18:40
-
18:33
-
18:31
-
17:58
-
17:44
-
17:40
-
17:39
-
17:25
-
17:00
-
16:41
-
16:37
-
16:15
-
16:14
-
16:13
-
15:50
Партнерский контент