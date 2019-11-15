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Босния — Италия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 15 ноября в 22:45

Босния — Италия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 15 ноября в 22:45
Футбол / Евро-2020 0

Сегодня, 15 ноября, состоится матч 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Боснии и Герцеговины и Италии. Встреча пройдёт на стадионе «Билино Поле» в Зенице, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина — Италия.

Обслужит встречу бригада арбитров из Швейцарии во главе с Сандро Шерером. Ему будут ассистировать Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Резервный рефери — Ален Бьери.

После восьми туров сборная Италии, набрав 24 очка, возглавляет турнирную таблицу группы J квалификации чемпионата Европы. Босния и Герцеговина (10) — на 4-м месте.

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу 2020

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