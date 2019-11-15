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Финляндия разгромила Лихтенштейн и вышла на Евро-2020

Финляндия разгромила Лихтенштейн и вышла на Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J сборная Финляндия разгромила команду Лихтенштейна со счётом 3:0. Встреча состоялась в Хельсинки на стадионе «Телиа 5G-Арена». Обслуживала матч французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Его ассистентами были Хишам Закрани и Фредерик Акетт.

Счёт был открыт на 21-й минуте. Автором забитого мяча стал Яссе Туоминен. В середине второго тайма преимущество финской национальной команды увеличил Теэму Пукки, который реализовал 11-метровый. На 75-й минуте Пукки довёл счёт до крупного, оформив дубль.

Благодаря победе Финляндия досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2020.

Также завершился ещё один матч в группе J. Армения на своём поле уступила Греции со счётом 0:1.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 9-й тур
15 ноября 2019, пятница. 20:00 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 0
Лихтенштейн
1:0 Туоминен – 21'   2:0 Пукки – 64' (пен)   3:0 Пукки – 75'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 9-й тур
15 ноября 2019, пятница. 20:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 1
Греция
0:1 Лимниос – 34'
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