Финляндия разгромила Лихтенштейн и вышла на Евро-2020

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J сборная Финляндия разгромила команду Лихтенштейна со счётом 3:0. Встреча состоялась в Хельсинки на стадионе «Телиа 5G-Арена». Обслуживала матч французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Его ассистентами были Хишам Закрани и Фредерик Акетт.
Счёт был открыт на 21-й минуте. Автором забитого мяча стал Яссе Туоминен. В середине второго тайма преимущество финской национальной команды увеличил Теэму Пукки, который реализовал 11-метровый. На 75-й минуте Пукки довёл счёт до крупного, оформив дубль.
Благодаря победе Финляндия досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2020.
Также завершился ещё один матч в группе J. Армения на своём поле уступила Греции со счётом 0:1.
- 15 ноября 2019
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