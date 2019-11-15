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Гол Месси принёс победу сборной Аргентины в матче с Бразилией

Гол Месси принёс победу сборной Аргентины в матче с Бразилией
Футбол / Южная Америка 0

Национальные команды Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе «Кинг Фахд». Финальный свисток зафиксировал победу аргентинских футболистов со счётом 1:0.

На 10-й минуте Бразилия получила возможность пробить пенальти, но мяч после удара нападающего Габриэла Жезуса прошёл мимо ворот. Через три минуты 11-метровый был назначен уже в пользу аргентинцев. Форвард Лионель Месси не переиграл голкипера соперников Алисона Бекера, но сумел добить мяч в ворота после его сейва.

В следующем товарищеском матче сборная Аргентины 18 ноября в Тель-Авиве сыграет с Уругваем, а национальная команда Бразилии на следующий день в Абу-Даби встретится с южнокорейскими футболистами.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
15 ноября 2019, пятница. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
0 : 1
Аргентина
0:1 Месси – 13'
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Это случилось в финале, в матче со сборной Аргентины.
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