Гол Месси принёс победу сборной Аргентины в матче с Бразилией

Национальные команды Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе «Кинг Фахд». Финальный свисток зафиксировал победу аргентинских футболистов со счётом 1:0.

На 10-й минуте Бразилия получила возможность пробить пенальти, но мяч после удара нападающего Габриэла Жезуса прошёл мимо ворот. Через три минуты 11-метровый был назначен уже в пользу аргентинцев. Форвард Лионель Месси не переиграл голкипера соперников Алисона Бекера, но сумел добить мяч в ворота после его сейва.

В следующем товарищеском матче сборная Аргентины 18 ноября в Тель-Авиве сыграет с Уругваем, а национальная команда Бразилии на следующий день в Абу-Даби встретится с южнокорейскими футболистами.