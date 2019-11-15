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«Спартак» поддержал изменения РФС в судействе и инспектировании

«Спартак» поддержал изменения РФС в судействе и инспектировании
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» поддержал инициативу РФС по реформированию российского судейского корпуса и выразил надежду, что принятая исполкомом концепция по развитию судейства повысит качество работы арбитров на всех уровнях, и в первую очередь в элитных российских дивизионах.

«Мы рады, что президент РФС Александр Дюков грамотно определил вектор развития российского судейства. Особенно отметим решение разделить департамент судейства и инспектирования на два отдельных независимых друг от друга блока. Подготовка судей и контроль за качеством их работы не должны быть сосредоточены в одних руках.

Мы уверены, что назначение Ашота Хачатурянца председателем судейского комитета РФС будет способствовать успешному развитию судейского корпуса и позволит вывести его на качественно новый уровень. Хачатурянц зарекомендовал себя как бескомпромиссный и крайне эффективный руководитель, способный решать задачи самого разного профиля и уровня сложности", — сказал генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью клубной пресс-службе.

РПЛ поддержала изменения РФС в судействе и инспектировании
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