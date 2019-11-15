«Спартак» поддержал изменения РФС в судействе и инспектировании

Московский «Спартак» поддержал инициативу РФС по реформированию российского судейского корпуса и выразил надежду, что принятая исполкомом концепция по развитию судейства повысит качество работы арбитров на всех уровнях, и в первую очередь в элитных российских дивизионах.
«Мы рады, что президент РФС Александр Дюков грамотно определил вектор развития российского судейства. Особенно отметим решение разделить департамент судейства и инспектирования на два отдельных независимых друг от друга блока. Подготовка судей и контроль за качеством их работы не должны быть сосредоточены в одних руках.
Мы уверены, что назначение Ашота Хачатурянца председателем судейского комитета РФС будет способствовать успешному развитию судейского корпуса и позволит вывести его на качественно новый уровень. Хачатурянц зарекомендовал себя как бескомпромиссный и крайне эффективный руководитель, способный решать задачи самого разного профиля и уровня сложности", — сказал генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью клубной пресс-службе.
- 15 ноября 2019
-
23:51
-
23:42
-
23:38
-
23:33
-
23:08
-
22:58
-
22:42
-
22:38
-
22:25
-
22:08
-
21:50
-
21:48
-
21:36
-
21:15
-
20:57
-
20:51
-
20:37
-
20:35
-
20:15
-
20:10
-
19:54
-
19:53
-
19:44
-
19:42
-
19:28
-
19:16
-
19:11
-
19:04
-
18:46
-
18:40
-
18:33
-
18:31
-
17:58
-
17:44
-
17:40