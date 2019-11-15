«Спартак» поддержал изменения РФС в судействе и инспектировании

Московский «Спартак» поддержал инициативу РФС по реформированию российского судейского корпуса и выразил надежду, что принятая исполкомом концепция по развитию судейства повысит качество работы арбитров на всех уровнях, и в первую очередь в элитных российских дивизионах.



«Мы рады, что президент РФС Александр Дюков грамотно определил вектор развития российского судейства. Особенно отметим решение разделить департамент судейства и инспектирования на два отдельных независимых друг от друга блока. Подготовка судей и контроль за качеством их работы не должны быть сосредоточены в одних руках.

Мы уверены, что назначение Ашота Хачатурянца председателем судейского комитета РФС будет способствовать успешному развитию судейского корпуса и позволит вывести его на качественно новый уровень. Хачатурянц зарекомендовал себя как бескомпромиссный и крайне эффективный руководитель, способный решать задачи самого разного профиля и уровня сложности", — сказал генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью клубной пресс-службе.