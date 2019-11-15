«Вовка под контролем». Аршавин поделился забавным фото с Быстровым

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин опубликовал забавную фотографию из матча Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». На фото Аршавин схватил за пах бывшего полузащитника красно-белых Владимира Быстрова.
«Вовка под контролем», — написал Аршавин в своём «инстаграме».
Аршавин и Быстров являются воспитанниками «Зенита». Футболисты вместе выступали за петербургский клуб с 2002 по 2005 год, а также с 2012 по 2014 год. Быстров с 2005 по 2009 год играл за «Спартак».
В составе «Зенита» Аршавин трижды становился чемпионом России, а также по одному раза выиграл Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Быстров со «Спартаком» трижды стал серебряным призёром РПЛ, а с «Зенитом» дважды выиграл чемпионат России, а также по разу — Кубок и Суперкубок страны.
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