Роналду выхватил телефон из рук болельщика, который его снимал. Видео

Нападающий туринского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду подшутил над болельщиком, который снимал его на телефон.

Роналду подбежал к автомобилю фаната и выхватил мобильное устройство из его рук. Практически сразу футболист вернул «украденное».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, вчера, 14 ноября, Криштиану оформил хет-трик в домашнем матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Литвы (6:0). В активе форварда уже 10 голов в квалификации Евро-2020. В гонке бомбардиров 34-летний португалец опередил нападающего национальной команды России Артёма Дзюбу, который забил 9 мячей.

Турнирная таблица отбора Евро-2020 доступна на «Чемпионате».