«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды

Ханс-Дитер Флик утверждён в должности главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
«Хёнесс, Салихамиджич и я публично объявили после матча в Дортмунде, что Флик является главным тренером до дальнейшего уведомления. И поскольку Ханси не хочет, чтобы каждую субботу его спрашивали, является ли он главным тренером в предстоящем матче, я сообщаю, что до дальнейшего уведомления Флик, по крайней мере до Рождества, будет руководить командой.
Мы доверяем Флику. У него впечатляющие знания о тренировках и тактике. У него сложись хорошие отношения с игроками. А также нам нравится его симпатичная внешность. Я с уверенностью говорю: мы доверяем Ханси Флику!» — сказал председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.
54-летний Флик был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» несколько недель назад, сменив ушедшего в отставку Нико Ковача. Под его руководством мюнхенцы одержали две победы в двух матчах. В Лиге чемпионов был обыгран «Олимпиакос» (2:0), а в чемпионате Германии — дортмундская «Боруссия» (4:0).
- 15 ноября 2019
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