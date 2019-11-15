Суарес: все знают, что Месси — лучший в мире

Нападающий каталонской «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о партнёре по команде Лионеле Месси.

«Месси очень помог мне в личном росте. С самого начала между нами возникла близость. Мы подружились, и моменты, которые я пережил с ним, помогали мне и на поле.

Все знают, что Месси — лучший в мире. Он доказал это и продолжает доказывать день за днём.

Лео демонстрировал свою дружбу тысячу раз. Он помог, когда я боролся за «Золотую бутсу», а недавно в матче с «Эйбаром» подарил мне гол», — приводит слова Суареса Goal.

Луис выступает за «Барселону» с 2014 года. В нынешнем сезоне 32-летний уругваец забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу в 13 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт форварда с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2021 года.