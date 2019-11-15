Гендиректор белгородского «Салюта» хочет отдать клуб болельщикам

Генеральный директор белгородского «Салюта» Александр Щеглов рассказал о планах по перестойке инфраструктуры клуба.
«У нас есть интересные стратегические решения, которые касаются как команды, так и клуба в целом. Самый главный проект — сделать команду по-настоящему белгородской. Чтобы её собственником было не правительство области или коллектив бизнесменов, а болельщики. Мы хотим, чтобы болельщики стали реальными собственниками клуба, чтобы они влияли на избрание руководства команды», — приводит слова Щеглова Go31.ru.
К реализации этой идеи «Салют» намерен приступить в ближайшее время. Уже создано новое юридическое лицо — футбольная ассоциация. Вступая в неё, болельщики станут соучастниками процесса управления клубом.
«Взносы будут посильными — пять тысяч рублей в год. Таким образом, у команды может появиться стабильное финансирование, она не будет зависеть от смены власти в регионе, предпринимателей. Это будет стабильная платформа, и клуб сможет думать о спортивной части. Вот у нас стадион рассчитан на 10-11 тысяч человек, и если мы наберём такую массу поклонников и болельщиков, желающих, чтобы клуб играл, как того хотят они, а руководил командой человек, которому они доверяют, тогда у белгородского футбола есть будущее. Я считаю, что у отечественного футбола это единственно правильный путь развития», — добавил гендиректор.
Напомним, ранее о намерении передать клуб болельщикам заявил владелец московского «Спартака» Леонид Федун.
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