Бабаев: никто не называет Вилкова и Мешкова плохими судьями

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение Российского футбольного союза отстранить арбитра Михаила Вилкова от работы на матчах Премьер-Лиги.

«Мы ни к господину Вилкову, ни к господину Мешкову не испытываем никаких антипатий. Не требуем, что называется, крови. Просто должен быть понятный всем алгоритм назначений. Когда вдруг некоторые судьи по неизвестным причинам исчезают из поля зрения на некоторое время, а другие, которые допускают серьёзные ошибки, продолжают судить, конечно, это вызывает вопросы.

Безусловно, у судей очень тяжёлая работа. Им не позавидуешь. Всегда будут недовольные. Но когда логика принятия решений прозрачна и понятна, тогда меньше домыслов о предвзятости и нечестности. В противном случае, все накапливается как снежный ком.

Никто не называет Вилкова и Мешкова плохими судьями. У них были удачные матчи. Просто когда руководство их, по сути, подставляет, вопреки всему назначая на следующие игры (когда другие арбитры почему-то не работают), то тогда, естественно, возникают сомнения, вопросы. Вот и всё», — приводит слова Бабаева «Спорт-экспресс».