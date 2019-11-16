Новый глава судейского комитета РФС: многие арбитры просто нищенствуют!

Ашот Хачатурянц, назначенный на пост председателя судейского комитета РФС, сообщил, что российским футбольным арбитрам планируют поднять зарплаты.



«Да, ситуацию надо менять. Если честно, это основная проблема, о которой говорили на судейском комитете. Многие арбитры просто нищенствуют! По-другому нельзя назвать те деньги, которые они получают — особенно в регионах… Когда арбитру нужно добраться на матч за 30-40 километров и получить 500 или 1000 рублей… Ну вы понимаете…



Конечно, молодой человек, который приходит в профессию, должен понимать, ради чего он работает. Должна быть достойная зарплата. Тогда появится серьёзный стимул, и мы поднимем престиж профессии. Тогда в неё придет молодёжь.



Мы ведь также обратили внимание на средний возраст арбитров, который однозначно нужно понижать. Например, средний возраст судьи в РПЛ — где-то 34-35 лет. Так что омоложение действующих судей — ещё одна задача, которую нужно будет решать. Для этого и надо создать рейтинг. И по его результатам уже перемещать арбитров внутри судейского корпуса.



Каким должен быть средний возраст наших арбитров? 26-28 лет. Но для этого им нужно раньше начинать судить. Эксперты говорят, что в Европе детей начинают судить в 15-16 лет. И к 26 годам уже имеется определённый опыт для работы на высоком уровне. А у нас нередко только в 30 лет арбитров допускают до серьёзных матчей», — приводит слова Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Судья Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ