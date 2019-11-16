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Гол Месси и промах Жезуса с пенальти — в видеообзоре матча Бразилия — Аргентина

Гол Месси и промах Жезуса с пенальти — в видеообзоре матча Бразилия — Аргентина
Футбол / Южная Америка 0

Сборная Аргентины одержала победу в товарищеском матче с национальной командой Бразилии. Встреча прошла Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе «Кинг Сауд» и завершилась со счётом 0:1.

На 10-й минуте Бразилия получила возможность пробить пенальти, но мяч после удара нападающего Габриэла Жезуса прошёл мимо ворот.

Видео доступно на «Чемпионате».

Видео доступно на «Чемпионате».

Через три минуты 11-метровый был назначен уже в пользу аргентинцев. Форвард Лионель Месси не переиграл голкипера соперников Алисона Бекера, но сумел добить мяч в ворота после его сейва.

Видео доступно на «Чемпионате».

Видео доступно на «Чемпионате».

В следующем товарищеском матче сборная Аргентины 18 ноября в Тель-Авиве сыграет с Уругваем, а национальная команда Бразилии на следующий день в Абу-Даби встретится с Южной Кореей.

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