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Гол и голевая передача Берга вывели сборную Швеции на Евро-2020

Гол и голевая передача Берга вывели сборную Швеции на Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Швеции обыграла национальную команду Румынии со счётом 2:0. Встреча состоялась в Бухаресте на стадионе «Националь». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе Даниэле Орсато. Ему ассистировали Лоренцо Манганелли и Фабиано Прети.

Счёт был открыт на 18-й минуте. Автором забитого мяча стал нападающий «Краснодара» Маркус Берг, которому ассистировал Эмиль Форсберг. На 34-й минуте преимущество шведской национальной команды увеличил Робин Куайсон с передачи Берга.

Благодаря победе Швеция досрочно гарантировала себе выход в финальную стадию Евро-2020. Швеция, набрав 18 очков, обеспечила себе второе место в турнирной таблице группы F.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 9-й тур
15 ноября 2019, пятница. 22:45 МСК
Румыния
Окончен
0 : 2
Швеция
0:1 Берг – 18'   0:2 Куайсон – 34'
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