Гол и голевая передача Берга вывели сборную Швеции на Евро-2020

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Швеции обыграла национальную команду Румынии со счётом 2:0. Встреча состоялась в Бухаресте на стадионе «Националь». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе Даниэле Орсато. Ему ассистировали Лоренцо Манганелли и Фабиано Прети.

Счёт был открыт на 18-й минуте. Автором забитого мяча стал нападающий «Краснодара» Маркус Берг, которому ассистировал Эмиль Форсберг. На 34-й минуте преимущество шведской национальной команды увеличил Робин Куайсон с передачи Берга.

Благодаря победе Швеция досрочно гарантировала себе выход в финальную стадию Евро-2020. Швеция, набрав 18 очков, обеспечила себе второе место в турнирной таблице группы F.