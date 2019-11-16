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Дания разгромила Гибралтар в матче отбора Евро-2020, Грузия уступила Швейцарии

Дания разгромила Гибралтар в матче отбора Евро-2020, Грузия уступила Швейцарии
Футбол / Евро-2020 0

В матче 9-го тура группы D отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Дании принимала сборную Гибралтара. Встреча прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Полузащитники Дании Роберт Сков и Кристиан Эриксен оформили по дублю. Ещё по одному мячу в ворота Гибралтара отправили нападающие Кристиан Гиткьяер и Мартин Брайтвайт.

В другом матча 9-го тура группы D отбора Евро-2020 сборная Швейцарии принимала национальную команду Грузии. Встреча состоялась в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал швейцарский форвард Седрик Иттен, отличившийся на 77-й минуте.

Турнирная таблица квалификации Евро-2020 доступна на «Чемпионате».

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа D. 9-й тур
15 ноября 2019, пятница. 22:45 МСК
Дания
Окончен
6 : 0
Гибралтар
1:0 Сков – 12'   2:0 Гиткьяер – 47'   3:0 Брайтвайт – 51'   4:0 Сков – 64'   5:0 Эриксен – 85'   6:0 Эриксен – 90+3'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа D. 9-й тур
15 ноября 2019, пятница. 22:45 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 0
Грузия
1:0 Иттен – 77'
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