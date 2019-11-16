Дания разгромила Гибралтар в матче отбора Евро-2020, Грузия уступила Швейцарии

В матче 9-го тура группы D отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Дании принимала сборную Гибралтара. Встреча прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Полузащитники Дании Роберт Сков и Кристиан Эриксен оформили по дублю. Ещё по одному мячу в ворота Гибралтара отправили нападающие Кристиан Гиткьяер и Мартин Брайтвайт.

В другом матча 9-го тура группы D отбора Евро-2020 сборная Швейцарии принимала национальную команду Грузии. Встреча состоялась в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал швейцарский форвард Седрик Иттен, отличившийся на 77-й минуте.

Турнирная таблица квалификации Евро-2020 доступна на «Чемпионате».