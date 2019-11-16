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Испания разгромила Мальту — 7:0. Все семь голов забили разные игроки

Испания разгромила Мальту — 7:0. Все семь голов забили разные игроки
Футбол / Евро-2020 0

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Испании разгромила национальную команду Мальты со счётом 7:0. Встреча состоялась в Кадисе.

Счёт был открыт на 23-й минуте. Автором забитого мяча стал Альваро Мората, которому ассистировал Херар Морено. На 41-й минуте преимущество испанской сборной увеличил Санти Касорла с передачи Морено. На 62-й минуте счёт до крупного довёл Пау Торрес с паса Пако Алькасера. Через минуту отличился Пабло Сарабия с передачи Морено. Пятый гол забил Даниэль Ольмо, которому ассистировал Тьяго Алькантара. На 71-й минуте отличился Морено с передачи Хуана Берната. Окончательный счёт установил Хесус Навас с паса Алькантары.

Испания, набрав 23 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице группы F. Испанцы гарантировали себе попадание на Евро-2020.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 9-й тур
15 ноября 2019, пятница. 22:45 МСК
Испания
Окончен
7 : 0
Мальта
1:0 Мората – 23'   2:0 Касорла – 41'   3:0 Торрес – 62'   4:0 Сарабия – 63'   5:0 Ольмо – 69'   6:0 Морено – 71'   7:0 Навас – 85'
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