Испания разгромила Мальту — 7:0. Все семь голов забили разные игроки

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Испании разгромила национальную команду Мальты со счётом 7:0. Встреча состоялась в Кадисе.

Счёт был открыт на 23-й минуте. Автором забитого мяча стал Альваро Мората, которому ассистировал Херар Морено. На 41-й минуте преимущество испанской сборной увеличил Санти Касорла с передачи Морено. На 62-й минуте счёт до крупного довёл Пау Торрес с паса Пако Алькасера. Через минуту отличился Пабло Сарабия с передачи Морено. Пятый гол забил Даниэль Ольмо, которому ассистировал Тьяго Алькантара. На 71-й минуте отличился Морено с передачи Хуана Берната. Окончательный счёт установил Хесус Навас с паса Алькантары.

Испания, набрав 23 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице группы F. Испанцы гарантировали себе попадание на Евро-2020.