Италия одержала 9-ю победу кряду в отборе ЧЕ-2020, обыграв Боснию и Герцеговину

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Боснии и Герцеговины принимала сборную Италии. Встреча прошла в Зенице на стадионе «Билино Поле» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Первый мяч забил защитник Франческо Ачерби на 21-й минуте. До перерыва преимущество итальянцев увеличил форвард Лоренцо Инсинье. На 52-й минуте нападающий Андреа Белотти довёл счёт до разгромного.
Победная серия Италии в квалификации Евро-2020 достигла девяти матчей. Команда Роберто Манчини, набрав 27 очков, возглавляет турнирную таблицу группы J. Итальянцы досрочно оформили выход на чемпионат Европы после 7-го тура.
В заключительном, 10-м туре сборная Италии в Палермо сыграет с национальной командой Армении. Встреча состоится 18 ноября, начало — в 22:45 мск.
- 16 ноября 2019
-
01:22
-
00:53
-
00:44
-
00:41
-
00:37
-
00:36
-
00:18
-
00:13
-
00:06
- 15 ноября 2019
-
23:51
-
23:42
-
23:38
-
23:33
-
23:08
-
22:58
-
22:42
-
22:38
-
22:25
-
22:08
-
21:50
-
21:48
-
21:36
-
21:15
-
20:57
-
20:51
-
20:37
-
20:35
-
20:15
-
20:10
-
19:54
-
19:53
-
19:44
-
19:42
-
19:28
-
19:16