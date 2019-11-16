Италия одержала 9-ю победу кряду в отборе ЧЕ-2020, обыграв Боснию и Герцеговину

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Боснии и Герцеговины принимала сборную Италии. Встреча прошла в Зенице на стадионе «Билино Поле» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Первый мяч забил защитник Франческо Ачерби на 21-й минуте. До перерыва преимущество итальянцев увеличил форвард Лоренцо Инсинье. На 52-й минуте нападающий Андреа Белотти довёл счёт до разгромного.

Победная серия Италии в квалификации Евро-2020 достигла девяти матчей. Команда Роберто Манчини, набрав 27 очков, возглавляет турнирную таблицу группы J. Итальянцы досрочно оформили выход на чемпионат Европы после 7-го тура.

В заключительном, 10-м туре сборная Италии в Палермо сыграет с национальной командой Армении. Встреча состоится 18 ноября, начало — в 22:45 мск.