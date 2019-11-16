Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Италия одержала 9-ю победу кряду в отборе ЧЕ-2020, обыграв Боснию и Герцеговину

Италия одержала 9-ю победу кряду в отборе ЧЕ-2020, обыграв Боснию и Герцеговину
Футбол / Евро-2020 0

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Боснии и Герцеговины принимала сборную Италии. Встреча прошла в Зенице на стадионе «Билино Поле» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Первый мяч забил защитник Франческо Ачерби на 21-й минуте. До перерыва преимущество итальянцев увеличил форвард Лоренцо Инсинье. На 52-й минуте нападающий Андреа Белотти довёл счёт до разгромного.

Победная серия Италии в квалификации Евро-2020 достигла девяти матчей. Команда Роберто Манчини, набрав 27 очков, возглавляет турнирную таблицу группы J. Итальянцы досрочно оформили выход на чемпионат Европы после 7-го тура.

В заключительном, 10-м туре сборная Италии в Палермо сыграет с национальной командой Армении. Встреча состоится 18 ноября, начало — в 22:45 мск.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 9-й тур
15 ноября 2019, пятница. 22:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
0 : 3
Италия
0:1 Ачерби – 21'   0:2 Инсинье – 37'   0:3 Белотти – 52'
Манчини: не вижу ничего серьёзного в произошедшем между Роналду и Сарри
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019