Федун прокомментировал решение РФС продлить контракт с Черчесовым

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал мнение о решении Российского футбольного союза предложить новый контракт главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.
«Да, Черчесов показал себя эффективным футбольным менеджером. И собственно говоря, то что сборная у нас начинает расти в рейтинге — это очень важно и хорошо. Но перед ним стоит большой вызов, после Чемпионата Европы требуется обновление команды», — приводит слова Федуна РБК-Спорт.
Ранее сообщалось, что «Спартак» может предложить Черчесову пост главного тренера после Евро-2020.
Также Федун поделился ожиданиями от матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Бельгии и России.
«В предстоящем матче с Россией и Бельгией, я бы сказал так 60/30/10/ — в процентном соотношении. 60% — что проиграем, 30% — что будет ничья, 10% — что победим. Сейчас такие же котировки у букмекеров. Но футбол прекрасен тем, что он не любит статистику, поэтому будем надеяться на чудо», — добавил функционер.
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