Юрист — о долгах в «Ростове»: такие дела часто заканчиваются сроками

Спортивный юрист Артём Пацев рассказал, что может грозить руководству футбольного клуба «Ростов» за невыплату зарплат сотрудникам.
Ранее главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин заявил, что в команде не получают деньги уже в течение трёх месяцев.
«Практика по 145-й статье Уголовного Кодекса говорит о том, что руководитель организации привлекается к ответственности, если он не уплачивает зарплату, но возможность выплачивать её у него есть. Например, когда кто-то должен кампании, но она специально не истребует эти деньги. Или когда деньги есть, но тратятся они не на зарплату, а на что-то ещё.
Дела о невыплате зарплат в целом часто заканчиваются сроками. Это не очень сложные дела для расследований. Достаточно много случаев, когда люди получали условные и даже реальные сроки», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 16 ноября 2019
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