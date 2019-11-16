Юрист — о долгах в «Ростове»: такие дела часто заканчиваются сроками

Спортивный юрист Артём Пацев рассказал, что может грозить руководству футбольного клуба «Ростов» за невыплату зарплат сотрудникам.

Ранее главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин заявил, что в команде не получают деньги уже в течение трёх месяцев.

«Практика по 145-й статье Уголовного Кодекса говорит о том, что руководитель организации привлекается к ответственности, если он не уплачивает зарплату, но возможность выплачивать её у него есть. Например, когда кто-то должен кампании, но она специально не истребует эти деньги. Или когда деньги есть, но тратятся они не на зарплату, а на что-то ещё.

Дела о невыплате зарплат в целом часто заканчиваются сроками. Это не очень сложные дела для расследований. Достаточно много случаев, когда люди получали условные и даже реальные сроки», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.