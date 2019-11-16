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Манчини — первый тренер, выигравший со сборной Италии 10 матчей подряд

Манчини — первый тренер, выигравший со сборной Италии 10 матчей подряд
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини добился исторического достижения. Он стал первым тренером национальной сборной Италии, под руководством которого она добыла десять побед подряд.

Сегодня «скуадра адзурра» в матче квалификации к чемпионату Европы — 2020 уверенно обыграла команду Боснии и Герцеговины (3:0). Ранее подопечный Манчини поочерёдно обыграли команды США (1:0), Финляндии (2:0), Лихтенштейна (6:0), Греции (3:0), Боснии и Герцеговины (2:1), Армении (3:1), Финляндии (2:1), Греции (2:0) и Лихтенштейна (5:0).

Предыдущий рекорд принадлежал Витторио Поццо, который в 1938 году привёл сборную Италии к девяти победам подряд.

Напомним, Италия, как и 11 других сборных уже гарантировала себе участие в финальной стадии Евро-2020.

Определились 12 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года
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