Манчини — первый тренер, выигравший со сборной Италии 10 матчей подряд

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини добился исторического достижения. Он стал первым тренером национальной сборной Италии, под руководством которого она добыла десять побед подряд.



Сегодня «скуадра адзурра» в матче квалификации к чемпионату Европы — 2020 уверенно обыграла команду Боснии и Герцеговины (3:0). Ранее подопечный Манчини поочерёдно обыграли команды США (1:0), Финляндии (2:0), Лихтенштейна (6:0), Греции (3:0), Боснии и Герцеговины (2:1), Армении (3:1), Финляндии (2:1), Греции (2:0) и Лихтенштейна (5:0).



Предыдущий рекорд принадлежал Витторио Поццо, который в 1938 году привёл сборную Италии к девяти победам подряд.



Напомним, Италия, как и 11 других сборных уже гарантировала себе участие в финальной стадии Евро-2020.



Определились 12 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года