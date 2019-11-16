Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пике: у 30-летнего Альбы нет водительских прав — его всегда возит отец

Пике: у 30-летнего Альбы нет водительских прав — его всегда возит отец
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о том, как добираются на тренировки его одноклубники 17-летний Ансу Фати и Жорди Альба, которому в марте следующего года исполнится 31 год.

«Фати? Думаю, его подвозит отец. Впрочем, как и 30-летнего Альбу, который до сих пор не имеет водительских прав. Он даже не хочет сдавать экзамены. Он даже не пробовал», — цитируют Пике в официальном «твиттере» ESPN.

Ранее стало известно, что Жерар Пике и его партнёр по сборной Испании Серхио Рамос могут сыграть на Олимпийских играх в Токио — 2020. Также Пике нескромно оценил свои доходы: «Больше бюджета «Эспаньола» на этот год».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019