Пике: у 30-летнего Альбы нет водительских прав — его всегда возит отец
Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о том, как добираются на тренировки его одноклубники 17-летний Ансу Фати и Жорди Альба, которому в марте следующего года исполнится 31 год.
«Фати? Думаю, его подвозит отец. Впрочем, как и 30-летнего Альбу, который до сих пор не имеет водительских прав. Он даже не хочет сдавать экзамены. Он даже не пробовал», — цитируют Пике в официальном «твиттере» ESPN.
Ранее стало известно, что Жерар Пике и его партнёр по сборной Испании Серхио Рамос могут сыграть на Олимпийских играх в Токио — 2020. Также Пике нескромно оценил свои доходы: «Больше бюджета «Эспаньола» на этот год».
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