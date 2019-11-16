Пике: у 30-летнего Альбы нет водительских прав — его всегда возит отец

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о том, как добираются на тренировки его одноклубники 17-летний Ансу Фати и Жорди Альба, которому в марте следующего года исполнится 31 год.



«Фати? Думаю, его подвозит отец. Впрочем, как и 30-летнего Альбу, который до сих пор не имеет водительских прав. Он даже не хочет сдавать экзамены. Он даже не пробовал», — цитируют Пике в официальном «твиттере» ESPN.



Ранее стало известно, что Жерар Пике и его партнёр по сборной Испании Серхио Рамос могут сыграть на Олимпийских играх в Токио — 2020. Также Пике нескромно оценил свои доходы: «Больше бюджета «Эспаньола» на этот год».