Вернер: не стоит ожидать, что Германия обыграет Беларусь со счётом 5:0 или 6:0

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер дал комментарий в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Беларуси.
«Это будет матч с обилием единоборств. Сборная Беларуси не показывает игру, сравнимую с топовыми командами, но у неё тоже есть сильные стороны. Ожидаю непростого противостояния.
С самого начала встречи мы должны показать, что мы хотим победить. Но не стоит ожидать, что мы выиграем со счётом 5:0 или 6:0. Белорусы всё же неплохо обороняются, но наша команда лучше, и мы должны продемонстрировать это», — приводит слова Вернера пресс-служба УЕФА.
В турнирной таблице группы C отбора Евро-2020 сборная Германии занимает 2-е место. Команда набрала 15 очков. Беларусь занимает предпоследнее, 4-е, место. В активе команды 4 очка.
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