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Конте получил анонимное письмо с пулей. Полиция предоставит ему охрану

Конте получил анонимное письмо с пулей. Полиция предоставит ему охрану
Футбол / Италия 0

Главного тренера миланского «Интера» Антонио Конте в скором времени начнут охранять представители правопорядка.

Как сообщает Corriere della sera, специалист получил анонимное письмо с угрозами и пулей. В Италии это известный и в последнее время популярный способ запугивания политиков.

Полиция уже начала расследование и пообещала Конте предоставить охрану возле его дома и тренировочной базы «Интера». Власти всерьёз занялись этим инцидентом, несмотря на то что, по словам издания, отправленное наставнику нерадзурри письмо – розыгрыш.

Ранее фанаты «Ювентуса», за который Конте выступал в бытность футболистом, а затем тренировал клуб и приводил к победам в чемпионате Италии, выражали недовольство тем фактом, что Антонио возглавил «Интер», являющийся принципиальным соперником бьянконери.

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