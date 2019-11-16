Конте получил анонимное письмо с пулей. Полиция предоставит ему охрану

Главного тренера миланского «Интера» Антонио Конте в скором времени начнут охранять представители правопорядка.



Как сообщает Corriere della sera, специалист получил анонимное письмо с угрозами и пулей. В Италии это известный и в последнее время популярный способ запугивания политиков.



Полиция уже начала расследование и пообещала Конте предоставить охрану возле его дома и тренировочной базы «Интера». Власти всерьёз занялись этим инцидентом, несмотря на то что, по словам издания, отправленное наставнику нерадзурри письмо – розыгрыш.



Ранее фанаты «Ювентуса», за который Конте выступал в бытность футболистом, а затем тренировал клуб и приводил к победам в чемпионате Италии, выражали недовольство тем фактом, что Антонио возглавил «Интер», являющийся принципиальным соперником бьянконери.

Фанаты «Ювентуса» потребовали заменить Конте на Маркизио на клубной аллее славы