Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Россия — Бельгия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 16 ноября в 20:00

Россия — Бельгия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 16 ноября в 20:00
Футбол / Евро-2020 0

Сегодня, 16 ноября, состоится матч сборных России и Бельгии. Встреча 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соарешем Диашем. В роли его ассистентов выступят Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери – Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге.

За два тура до окончания отборочного этапа Евро-2020 сборная Бельгии возглавляет группу I, имея в активе 24 очка. Россия (21) занимает второе место. Обе команды досрочно гарантировали себе выход в финальную часть турнира, при этом россияне по-прежнему сохраняют шансы на первую строчку.

Расписание матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Россия или Бельгия? На любую сборную можно поставить с коэффициентом от 150.0
Веришь в Черчесова, болеешь против наших или ждёшь сумасшедший матч – есть ставки для каждого.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019