Россия — Бельгия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 16 ноября в 20:00

Сегодня, 16 ноября, состоится матч сборных России и Бельгии. Встреча 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соарешем Диашем. В роли его ассистентов выступят Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери – Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге.



За два тура до окончания отборочного этапа Евро-2020 сборная Бельгии возглавляет группу I, имея в активе 24 очка. Россия (21) занимает второе место. Обе команды досрочно гарантировали себе выход в финальную часть турнира, при этом россияне по-прежнему сохраняют шансы на первую строчку.



Расписание матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

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