«Челси» готов продать Жиру «Интеру» в январе за € 5–7 млн

Лондонский «Челси» и миланский «Интер» ведут переговоры о переходе нападающего синих Оливье Жиру.



Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира на своей странице в «Твиттере», накануне, 15 ноября, спортивный директор нерадзурри Пьеро Аусилио находился в столице Великобритнии, где обсуждал с директором английского клуба Мариной Грановской условия потенциального трансфера 33-летнего форварда. Представитель «Челси» сообщила, что Оливье может присоединиться к миланцам в январе 2020 года за € 5–7 млн.



Ранее сообщалось, что Жиру недоволен своим положением в «Челси» и хочет покинуть клуб в одно из ближайших трансферных окон. В нынешнем сезоне француз принял участие лишь в 4 матчах английской Премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

«Интер» хочет купить Жиру у «Челси»