«Милан» и «Монако» претендуют на 21-летнего полузащитника «Гремио»

Полузащитник «Гремио» Жан Пьер Касагранде Силвейра может в скором времени перебраться в Европу.



Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере», за прогрессом 21-летнего футболиста активно следят «Милан» и «Монако». Жан Пьер нацелен на переезд в один из клубов Старого Света в январе 2020 года, когда завершится сезон в Бразилии и откроется зимнее трансферное окно. Потенциальные покупатели уже связывались с «Гремио» насчёт хавбека.



Жан Пьер является воспитанником «Гремио» и защищает цвета родного клуба с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах бразильской Серии А, в которых записал на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи. После 32 туров его команда занимает четвёртое место в турнирной таблице первенства.

Болельщики «Монако» в 4-й раз выбрали Головина лучшим игроком матча в Лиге 1