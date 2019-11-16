Хамес повредил связки колена и не поможет «Реалу» в матче с «ПСЖ»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес получил травму в расположении сборной Колумбии.



Как сообщает AS, по итогам медицинского обследования 28-летнему футболисту было диагностировано незначительное повреждение связок колена. Ожидается, что восстановление после травмы займёт у Родригеса примерно три недели.



Скорее всего, из-за повреждения Хамес не поможет «Реалу» в матчах испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (23 ноября) и «Алавесом» (30 ноября), а также с «Пари Сен-Жермен» (26 ноября) в Лиге чемпионов. Под вопросом остаётся его участие во встречах с «Эспаньолом» (7 декабря) и «Брюгге» (11 декабря).



В последний раз Хамес выходил на поле в составе «Реала» 22 октября. В нынешнем сезоне колумбиец провёл 7 матчей в Примере, на его счету 1 мяч и 1 результативная передача. В Лиге чемпионов принял участие в двух встречах.

Хамес получил травму в расположении сборной Колумбии