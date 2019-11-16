Миятович: Бэйл сперва думает об Уэльсе, затем о гольфе и только потом о «Реале»

Бывший футболист и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович поделился мыслями о нападающем «сливочных» Гарете Бэйле.
«Думаю, Бэйл – очень специфический парень. Не знаю его лично, но из всего, что читаю о нём, вырисовывается образ странного человека. Иметь в команде игрока, который заявляет, что не интегрирован в команду и что у него есть более важные вещи, чем его команда и клуб… Он в первую очередь думает об Уэльсе, затем о гольфе и только потом о «Реале». Я не общался с Бэйлом, но именно такой посыл он несёт своими словами и действиями.
Никогда не знаешь, можно ли рассчитывать на него, достаточно ли он мотивирован, травмирован ли… Но точно увидишь, как он прибавляет, когда приезжает в сборную», — приводит слова Миятовича AS.
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