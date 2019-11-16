Ван Дейк — о свисте фанатов в адрес Гомеса: Джо пора оставить в покое
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поддержал партнёра по команде Джо Гомеса после инцидента в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 Англия — Черногория (7:0).
На 70-й минуте встречи на поле на замену вышел защитник «Ливерпуля» Джо Гомес, который ранее вступил в конфликт с нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом. В дальнейшем некоторые из английских болельщиков встречали каждое его касание мяча свистом. После финального свистка партнёры Гомеса по сборной в общении с журналистами осудили поведение трибун.
«Печально видеть это. Всем нужно перестать говорить о той стычке. Да, это произошло, но игроки со всем разобрались. Следует двигаться дальше. Джо пора оставить в покое», — приводит слова ван Дейка Goal.com.
Стерлинг обратился к фанатам, освиставшим Гомеса, с которым у него была стычка
- 16 ноября 2019
-
13:18
-
13:03
-
12:57
-
12:39
-
12:38
-
12:12
-
11:50
-
11:38
-
11:22
-
11:08
-
10:56
-
10:42
-
10:11
-
10:06
-
09:42
-
09:30
-
09:28
-
09:21
-
08:46
-
08:32
-
04:20
-
02:27
-
01:59
-
01:22
-
00:53
-
00:44
-
00:41
-
00:37
-
00:36
-
00:18
-
00:13
-
00:06
- 15 ноября 2019
-
23:51
-
23:42
-
23:38
Партнерский контент