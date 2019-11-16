Ван Дейк — о свисте фанатов в адрес Гомеса: Джо пора оставить в покое

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поддержал партнёра по команде Джо Гомеса после инцидента в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 Англия — Черногория (7:0).



На 70-й минуте встречи на поле на замену вышел защитник «Ливерпуля» Джо Гомес, который ранее вступил в конфликт с нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом. В дальнейшем некоторые из английских болельщиков встречали каждое его касание мяча свистом. После финального свистка партнёры Гомеса по сборной в общении с журналистами осудили поведение трибун.



«Печально видеть это. Всем нужно перестать говорить о той стычке. Да, это произошло, но игроки со всем разобрались. Следует двигаться дальше. Джо пора оставить в покое», — приводит слова ван Дейка Goal.com.

Стерлинг обратился к фанатам, освиставшим Гомеса, с которым у него была стычка