Экс-игрок «Ливерпуля» Маттео перенёс операцию из-за рака мозга

Бывший защитник «Ливерпуля» Доминик Маттео перенёс операцию из-за рака мозга, сообщается на официальном сайте мерсисайдского клуба. На данный момент 45-летний экс-футболист проходит курс реабилитации в клинике.



«Желаем Дому полного и скорейшего выздоровления и готовы оказать любую поддержку его родным и близким», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.



Маттео выступал в составе «Ливерпуле» с 1992 по 2000 год. Также шотландский защитник играл за такие команды, как «Сандерленд», «Лидс Юнайтед», «Блэкберн Роверс» и «Сток Сити». Маттео выступал за национальную команду Шотландии с 2000 по 2004 год. В последние годы Доминик работал в качестве эксперта и комментатора на клубном канале «Ливерпуля».