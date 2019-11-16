Т. Силва: есть арбитры, которые восхищаются Месси и становятся на его сторону

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Тьяго Силва раскритиковал нападающего «Барселоны» и аргентинской национальной команды Лионеля Месси после товарищеского матча, завершившегося победой Аргентины со счётом 1:0.
«Месси хочет контролировать игру. Он всегда старается убедить рефери, что соперник должен получить предупреждение или выпрашивает опасные штрафные. Я обсуждал это с некоторыми футболистами, которые выступают в Испании, и там происходит аналогичная ситуация. Он стремится контролировать игру и влиять на решения судей. В Лиге чемпионов Месси имеет меньше возможностей для этого, так как там арбитры жёстче. Но есть судьи, которые восхищаются Месси и по этой причине становятся на его сторону. Из-за того что в составе сборной Бразилии в этот раз не было Неймара, мы оказались в невыгодном положении.
Что касается его конфликта с Тите, то что мы можем говорить об уважении и дисциплине среди игроков в локальных турнирах, если подобное поведение демонстрирует один из самых уважаемых футболистов мира. Нельзя проявлять такое неуважение ни к тренеру, ни к пожилому человеку. Каким бы грозным ни было соперничество, уважение должно стоять на первом месте», — приводит слова Силвы Mundo Deportivo.
- 16 ноября 2019
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